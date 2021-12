Piemonte: in Regione avviato l'iter per la cura dei senza fissa dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i compiti cui dovremo far fronte ci sarà quello di individuare meccanismi per registrare non solo le entrate ma anche le eventuali uscite dei senza fissa dimora dal Sistema sanitario regionale, magari attraverso richieste di rinnovo periodico”. Icardi ha però aggiunto che "bisognerà valutare le somme necessarie per rendere efficace il provvedimento". Il consigliere proponente, Marco Grimaldi, ha sottolineato che "si tratta di un atto di equità condiviso da tutti i gruppi consiliari, che intende garantire ai senza fissa dimora che vivono sul territorio, di esercitare il diritto alla salute che porterà a una migliore appropriatezza delle cure e, nel medio-lungo periodo, a risparmi per il Servizio sanitario regionale”, ha concluso. (Rpi)