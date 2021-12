Imprese: Sibilia, incendio in raffineria a Livorno, al momento non si registrano feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Livorno "si è sviluppato un incendio in raffineria che ha interessato impianto di lavorazione olii pesanti. Al momento non si registrano feriti, in quanto la parte dell'impianto coinvolta è un'area in manutenzione dove non ci sarebbe stoccaggio. Sono sul posto i Vigili del Fuoco di Livorno e sono in arrivo rinforzi da Lucca e Pisa, nonché gli uomini del Nbcr da Firenze, specializzato in caso di pericolo nucleare, biologico, chimico o radiologico". È quanto afferma il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Stiamo seguendo ogni sviluppo dell'evento ma momento è importante seguire i consigli della Protezione Civile e delle autorità cittadine e tenersi a distanza dai luoghi interessati".(Com)