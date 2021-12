Napoli: incidente mortale a via Miano, indagano i vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia locale di Napoli del reparto infortunistica stradale è intervenuta nella tarda serata di ieri in via Miano, a Portapiccola, dove un pirata della strada , alla guida di un'autovettura ha investito un 27 enne che attraversava sulle strisce pedonali. Purtroppo per il giovane, originario della zona, le condizioni sono apparse subito critiche ed è deceduto poco dopo essere stato trasportato al presidio ospedaliero "Cardarelli". Gli agenti, anche sulla scorta di testimonianze raccolte sul posto, sono sulle tracce del pirata della strada che dopo l'investimento si è dato alla fuga senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso. (Ren)