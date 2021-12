Piemonte: Cirio ad Aerospace Meetings, oggi orgogliosi per evento in sicurezza con vaccini e città aerospazio

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La nostra è una regione in sicurezza che ha saputo investire sulla campagna vaccinale e questo ci permette di organizzare un evento come quello di oggi. E questo è un motivo d'orgoglio, come lo è il nostro progetto della città dell'aerospazio su cui crediamo concretamente. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine dell'ottava edizione dell'Aerospace Defense Meetings di Torino, che si sta svolgendo all'Oval di Lingotto. "Dopo la sua storica vocazione verso l'auto, negli ultimi anni Torino si è aperta ad altre realtà e tra queste c'è certamente l'aerospazio - ha continuato Cirio-. Noi candidiamo questa città a diventare la sede dell'aerospazio con idee molto chiare. Il progetto presentato oggi permetterà, attraverso i fondi del Pnrr, di recuperare un'area abbandonata, dare spazio a Leonardo e di unire il Politecnico alle Pmi. Il tutto all'interno di uno spazio fruibile non solo per i cittadini, ma anche per i turisti perché all'interno di quest'area sarà prevista anche un'area museale visitabile dalle famiglie. Ci stiamo lavorando con il Comune di Torino, con la Camera di Commercio e con i partner privati. E la proposta è vista di buon grado anche dal governo italiano", ha concluso il presidente della Regione. (Rpi)