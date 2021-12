Campania: Schiano (Fd'I), M5s stampella maggioranza De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il Movimento Cinque Stelle fa finta di stare all'opposizione e si trasforma nella stampella della maggioranza in consiglio regionale. I fatti di oggi lo dimostrano in maniera chiara e inequivocabile". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia Michele Schiano di Visconti dopo che il centrodestra compatto ha lasciato l'aula consiliare mentre i rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno garantito il numero legale in aula durante l'approvazione del bilancio consolidato 2020.(Ren)