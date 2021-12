Imprese: Fassina (Leu) su Gkn, servono correttivi al mercato unico europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Gkn "riparte con le lettere di licenziamento agli operai dello stabilimento di Campi Bisenzio. È un quadro drammatico e difficile da affrontare, ma va guardato in faccia". Lo scrive su Facebook il deputato di Leu Stefano Fassina. "I problemi strutturali dell'economia - prosegue - non li può risolvere il giudice del lavoro, deve risolverli la politica. Le delocalizzazioni sono la conseguenza fisiologica di un mercato unico europeo tra Stati segnati da condizioni drammaticamente diverse in termini di fisco e di costi del lavoro. Non puoi mettere in competizione chi prende 300 euro al mese con chi ne dovrebbe prendere 1200. Finisce male. Gkn è soltanto uno degli ultimi esempi. Le cronache raccontano in questi giorni anche della SaGa Coffee in viaggio dall'Appennino bolognese alla Romania. Vanno riscritte direttive della Commissione Ue e previsti meccanismi protettivi anti dumping sociale anche tra gli Stati europei. Il Decreto fermo a Palazzo Chigi è un atto simbolico rispetto alla portata della convenienza economica dello spostamento della produzione. Il Governo Draghi dovrebbe aprire con urgenza la discussione a Bruxelles", conclude.(Com)