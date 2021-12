Imprese: Mipaaf, attivi gli acceleratori di impresa “Rete del mare” per la piccola pesca artigianale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Saranno attivi da domani 5 acceleratori d’impresa interamente dedicati allo sviluppo competitivo delle imprese della piccola pesca artigianale. Il progetto “La Rete del mare” sarà gestito da 5 Camere di commercio: Venezia-Giulia, Maremma-Tirreno, Cagliari-Oristano, Lecce, Trapani. Ideati nell’ambito delle iniziative promosse dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e dall’Unioncamere a valere sui fondi Feamp 2014-2020, gli acceleratori della “Rete del mare” avranno il compito di fornire servizi di assistenza tecnica per far crescere, diversificare e rendere più innovative e sostenibili le attività d’impresa della piccola pesca artigianale. (segue) (Com)