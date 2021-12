Covid: in Piemonte oltre 400 ricoverati, rapporto tamponi-casi all'1,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricoveri salgono oltre quota 400 e il rapporto tamponi-casi ora è pari all'1,6 per cento. Si fa sentire sempre di più la quarta ondata di Covid anche in Piemonte, nonostante la resistenza della Regione che per ora si è mantenuta su numeri molto più contenuti rispetto al resto del paese. I nuovi ricoverati sono 5, di cui 4 nei reparti ordinari e 1 nelle terapie intensive. Sul fronte dei casi oggi l'Unità di crisi ne segnala 972, pari all'1,6 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, 569 sono asintomatici. La Regione segnala poi tre nuovi decessi, di cui nessuno avvenuto oggi. Infine, i guariti nella giornata odierna sono 492. (Rpi)