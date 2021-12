Piemonte: aperto il bando da 315 mila euro destinato alle Pro Loco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi il bando da 315 mila euro per le attività della Pro Loco. Un contributo, avviato dalla Regione Piemonte, che verrà portato a 915 mila euro in sede di assestamento di bilancio. A queste realtà verrà assegnato un contributo di 1000 euro una tantum per proseguire le attività e consolidare i flussi turistici di prossimità nelle fasi post emergenza Covid. "In pratica finanzieremo tutte le Pro Loco piemontesi – hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessora alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio –, per consentire il proseguimento delle attività delle associazioni locali che sono il primo punto di contatto con i turisti in un momento in cui serve potenziare tutta la filiera del sistema ricettivo", hanno concluso.(Rpi)