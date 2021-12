Piemonte: in Consiglio regionale l'eliski verso l'approvazione, proteste da parte delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La maggioranza in Consiglio regionale sta procedendo ad approvare la proposta di legge sulla sicurezza degli sport montani invernali e estivi e la disciplina delle attività di volo nelle zone di montagna, respingendo i numerosi emendamenti non senza polemiche. Le opposizioni hanno espresso contrarietà alla gestione dell'eliski, ovvero la pratica dello sci in volo. Daniele Valle (Pd) e Francesca Frediani (M4o), hanno sottolineato la loro contrarietà al provvedimento che autorizza il recupero dei cervi cacciati in montagna utilizzando gli elicotteri. Per Sarah Disabato del Movimento 5 Stelle la "pratica dell'eliski in aree protette è un atto di violenza". Infine, Marco Grimaldi (Luv), ha sottolineato l'insostenibilità dell'eliski a livello ambientale. (Rpi)