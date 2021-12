Campania: Zinzi (Lega), M5s getta la maschera ed entra in maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto oggi in aula certifica ufficialmente la nascita di una nuova maggioranza in consiglio regionale. Alla richiesta di verifica del numero legale, il Movimento Cinque Stelle restando tra i banchi ha fatto da stampella al centrosinistra in evidente difficoltà numerica. L'unica vera opposizione in Campania è quella del centrodestra". Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, a margine della seduta di oggi.(Ren)