Salerno: Forza Italia, ad Agropoli (Sa) candidato sindaco da confronto con alleati

- "Il coordinamento regionale di Forza Italia, a seguito della nota stampa diramata dal coordinamento cittadino di Agropoli, tiene a precisare che per tutti i comuni con più di 15mila abitanti chiamati al voto la prossima primavera, come la Città di Agropoli, la prerogativa della scelta del candidato alla carica di sindaco spetta - solo ed esclusivamente - al tavolo di coordinamento regionale e provinciale, insieme a tutti i partiti alleati di centrodestra. Pertanto nessuna posizione espressa al di fuori degli organi preposti può rappresentare Forza Italia". L'annuncio in una nota del partito azzurro. Il senatore De Siano ha affermato: "Ferma restando l'immutata stima per l'ex sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, sia per le dimostrate capacità amministrative e di lealtà che per l'appartenenza al partito, in quanto valido dirigente, si sta continuando a lavorare alla ricerca di soluzioni quanto più condivise ed unitarie per presentare progetti credibili e concreti nei vari comuni chiamati al voto, tra cui Agropoli". (Ren)