Torino: dal 2 dicembre mascherine anche all'aperto nelle aree di assembramento

- Le zone di movida, le aree mercatali e il perimetro della Ztl. Sono questi i tre principali focus su cui si concentrerà l'obbligo di mascherina all'aperto a partire dal prossimo 2 dicembre fino al 15 gennaio. La decisione è stata presa dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo come misura per arginare gli effetti della quarta ondata del Covid: "La pandemia non è superata e i dati epidemiologici sui contagi, pur sotto controllo, sono in aumento. Dobbiamo quindi agire subito in chiave preventiva con misure di maggiore cautela per la sanità pubblica. Per far rispettare queste prescrizioni, aumenteranno i controlli. Ritengo che l’obbligo della mascherina rappresenti una misura di protezione a tutela non solo del singolo cittadino ma per tutta la comunità. (segue) (Rpi)