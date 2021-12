Recovery: Bellanova, banco di prova Pnrr è qualità complessiva processo e riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo", ha proseguito Bellanova "sono importanti momenti che aprono un focus, a giusta ragione, sulla necessità della formazione, sul ruolo nevralgico del capitale risorse umane e su quello altrettanto dirimenti degli Enti locali. E' la ragione per cui, in tempi non sospetti, ho sottolineato come l'attenzione dei decisori pubblici e dell'intera filiera istituzionale, oltre che degli stakeholder e degli Osservatori, dovesse focalizzarsi sì sulla enorme quantità di risorse a disposizione, che peraltro hanno come obiettivo precipuo quello di affrontare e risolvere il gap di crescita e sviluppo tra nord e sud del Paese, ma soprattutto sulle modalità di attuazione degli investimenti e sulla qualità della filiera chiamata ad attuare il Piano. Oggi a questa indicazione se ne aggiunge una seconda a mio parere altrettanto nevralgica: la sfida non è solo nella capacità di attuare bene e in tempo quanto compreso nel Piano nazionale ma soprattutto quella di lavorare bene e in modo orientato sull'integrazione delle risorse e degli strumenti. Necessità che conferma il ruolo determinante degli Enti territoriali e altrettanto quello dell'intera pubblica amministrazione che mai come adesso si vede messa alla prova nel suo ruolo di motore e stimolo propulsivo nello sviluppo del Paese". (Com)