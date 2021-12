Piemonte: la Regione ci crede, presentato il progetto della città dell'aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serviranno risorse per oltre 1 miliardo di euro, ma con il Pnrr anche questa cifra diventa alla portata della Regione. E con questo spirito che il Piemonte ha deciso di scommettere sulla città dell'aerospazio a Torino. Oggi la Regione ha presentato il progetto all'Aerospace e Defense Meetings che si sta svolgendo all'Oval di Lingotto. Un progetto che prevede il recupero di un'ampia area della Città che si sviluppa a partire dal nuovo centro tra corso Marche e Corso Francia. Dentro questo maxi-contenitore il Piemonte vuole inserire un ampio spazio per Leonardo, una zona dedicata alle università della Città in dialogo con le Pmi, un museo dell'Aeronautica, un aeroporto di sperimentazione e un grande parco. (segue) (Rpi)