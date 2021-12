© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra che il partito abbia chiarito la sua posizione in un documento di 5 punti in cui si riconosce la validità della campagna vaccinale e la si sostiene, così come per il green pass. Se qualcuno non lo ha capito o cambia partito o cambia idea, non ci sono altre varianti". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a 24 Mattino su Radio 24. (Rin)