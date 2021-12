Imprese: al via il cantiere di Ansaldo Energia per il progetto di efficientamento della centrale Ep Produzione di Tavazzano e Montanaso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia della GT36, la più potente mai realizzata in Italia, garantirà alla centrale una maggiore flessibilità e rapidità di entrata in servizio, requisiti fondamentali per poter assicurare alla rete un contributo di energia qualora la quota immessa dalle fonti rinnovabili non fosse sufficiente. “Una grande soddisfazione poter iniziare a lavorare per questo progetto a cui teniamo molto” dice Claudio Nucci, Chief Operating Officer di Ansaldo Energia. “Abbiamo mosso i primi passi di questa collaborazione in un momento difficile di pandemia, ma siamo riusciti comunque ad arrivare a questa data di inizio lavori in tempo, pronti per sostenere Ep Produzione e lavorare nel pieno rispetto dei tempi concordati”. Nel cantiere lavoreranno, nei momenti di maggiore operosità, tra i 600 e i 700 addetti. Una particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza sul lavoro, con la creazione di un’importante campagna di sicurezza, realizzata congiuntamente da Ansaldo Energia ed Ep Produzione. L’inizio dell’esercizio commerciale è previsto per il primo novembre 2023. (Com)