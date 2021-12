Turismo: l'Italia con Enit all'Ibtm 2021 fino al 2 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alberghi ospitano il 70,5 per cento della clientela dalla Spagna: oltre 4 milioni di pernottamenti (+1,1 per cento sul 2018). Negli esercizi extra-alberghieri l’aumento più alto (+3,6 per cento). Secondo Enit, la spesa turistica dei viaggiatori spagnoli in Italia ammonta a circa 1,7 miliardi di euro. La sistemazione preferita è quella alberghiera e in villaggio turistico: 647 milioni di euro (-3,9 per cento sul 2018), ossia il 38,7 per cento del totale. Segue l’ospitalità di parenti e amici con 338 milioni di euro e il 20,2% di incidenza (+26,3 per cento) e gli agriturismo con i B&B per 274 milioni di euro (+10,2 per cento) ed una quota parte del 16,4% sul totale. La spesa media per notte è di 74,4 euro per una durata del viaggio di 6,8 notti. La tipologia di vacanza prescelta è quella culturale, rappresenta il 38,5 per cento della spesa dei viaggiatori spagnoli in Italia con 644 milioni di euro (+3,0 per cento). Aumenti considerevoli per la vacanza enogastronomica (20,8 milioni di euro, +41,8 per cento sul 2018), green (16 milioni di euro, +133,1 per cento) e sportiva (5 milioni di euro, +67,1 per cento). I viaggiatori spagnoli in Italia hanno perlopiù un’età compresa tra i 25 e 34 anni (circa il 35,0 per cento). Il mercato Mice è incredibilmente importante per la ripresa del turismo in Italia che è stato duramente colpito da Covid. La spesa complessiva dei viaggiatori dall'estero in Italia per motivi di lavoro è stata di oltre 5,8 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 5 per cento rispetto al 2018. Scienze mediche (17 per cento), tecnologia (15 per cento) e scienze (13 per cento) sono i tre temi di incontro internazionali più apprezzati che ci portano a concentrarci sull'innovazione nel settore Mice proiettandolo sul futuro" commenta il presidente Enit Giorgio Palmucci. (Com)