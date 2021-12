Torino: operato il carabiniere ferito durante una rapina, è fuori pericolo di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fuori pericolo di vita Maurizio Sabbatino, il carabiniere di 53 anni rimasto ferito ieri mentre stava sventando una rapina in una farmacia di Torino Nord. L’uomo era arrivato all’ospedale San Giovanni Bosco in condizioni critiche ma, dopo tre ore sotto i ferri dei chirurghi, l’uomo non sarebbe più in pericolo di vita. Intanto continuano le ricerche del secondo rapinatore, dopo che il primo, un 16enne, si è costituito spontaneamente. (Rpi)