Rai: Bianco (Anci), l'eliminazione dell'ultimo TgR della notte fatto grave per ogni territorio

- La decisione di cancellare l'edizione notturna della Tgr "ci priverà di uno spazio d'informazione importante grazie al quale potevamo avere il consuntivo dell'informazione locale al termine della giornata". Lo sottolinea Enzo Bianco presidente del Consiglio Nazionale dell'Anci. "L'eliminazione dell'ultimo Tg - prosegue - è un fatto grave per ogni territorio anche perché causerà un vero e proprio blocco delle notizie per quasi 12 ore, con il rischio di essere costretti a ricercarle presso fonti non altrettanto attendibili. Sono dunque al fianco dei giornalisti Rai penalizzati da questa decisone che, mi auguro sia oggetto di ripensamento da parte della Direzione della Rai e, anzi, auspico che si punti perfino ad un potenziamento delle sedi della Tgr poiché sono assolutamente convinto che una puntuale e corretta informazione, in particolare nella nostra Regione, sia uno dei presidi più importanti per l'affermazione della democrazia e della legalità contro ogni tipo di mafia". (Com)