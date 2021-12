Scuola: Svimez, al Sud investite risorse Pnrr per ridurre disuguaglianze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle risorse del Pnrr “si può agire per ridurre le disuguaglianze geografiche e sociali prodotte dall’attuale assetto istituzionale dell’università italiana. A dieci anni dall’entrata in vigore della riforma Gelmini, si ritiene siano maturi i tempi per avviare un confronto costruttivo teso ad eliminare le distorsioni che l’attuale sistema presenta contribuendo al così al rilancio del Paese”. Lo comunica Svimez nel Rapporto sull’economia e la società del Mezzogiorno del 2021. “Le università e le altre istituzioni della ricerca rappresentano la sede primaria delle conoscenze e dell’attività di formazione del capitale umano, che costituiscono l’asset fondamentale per realizzare innovazione e transizione ecologica – sottolinea Svimez -. Il ruolo della formazione e delle sue istituzioni “è da sempre per la Svimez cruciale. Di fronte alla persistente, troppo elevata, percentuale di giovani con un titolo di formazione terziaria di gran lunga al di sotto della media Ocse (28 per cento contro 40 per cento nel 2019), la Svimez propone politiche attive per una nuova stagione”. (Rin)