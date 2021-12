Ambiente: sversati rifiuti in area boscata, un denunciato nel Salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Acerno (Salerno), a seguito di controlli ed accertamenti, hanno scoperto numerosi smaltimenti illeciti di rifiuti perpetrati in aree boscate tutte rientranti nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini. I militari hanno avviato verifiche e perlustrazione ad ampio raggio su aree boscate e nelle località "Pozzo del capretto - Vesparo" individuando diversi punti di sversamento illecito di rifiuti. Sono stati ritrovati fusti usati di vernici, residui di lavorazione in cartongesso, sacchi contenenti miscele per intonaco ed utensili da lavoro quali pennelli e rulli: rifiuti speciali ed anche pericolosi smaltiti illecitamente in aree boscate di pregio ambientale e naturalistico tutelate. I militari avrebbero individuato l’autore dei reati, titolare di una ditta edile, denunciato alla Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti e per i reati di danneggiamento e deterioramento di habitat in sito protetto.(Ren)