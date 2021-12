Covid: Alto Adige dal 6 dicembre in zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 6 dicembre scatterà la zona gialla in Alto Adige. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Provincia autonoma di Bolzano, Thomas Widmann. "Secondo noi sicuramente saremo" in zona gialla "questo venerdì", ma la misura scatterà "dal prossimo lunedì", annuncia Widmann, spiegando che "se non si facesse niente contro queste catene d'infezione, automaticamente prima o poi si diventerebbe arancioni e dopo rossi". Proprio per questo, "è positivo che almeno abbiamo un afflusso notevole nei centri vaccinali". Il 6 dicembre scatterà anche il super green pass.(Rin)