Napoli: Nappi (Lega), 644 mln per le scuole solo grazie a Salvini

23 luglio 2021

- "In attesa che De Luca e i suoi decidano se vogliono aprire o chiudere le scuole, visto che ogni giorno dicono una cosa diversa, noi, che abbiamo a cuore la formazione e il futuro dei nostri studenti, agiamo per tenerle aperte in sicurezza, e per il reale miglioramento degli edifici didattici. Per la nostra regione, grazie all'instancabile lavoro della Lega e del nostro leader Matteo Salvini, il governo mette a disposizione oltre 644 milioni di euro del Pnrr, che serviranno non solo per la ristrutturazione e messa in sicurezza degli istituti, ma anche per costruirne di nuovi e per la realizzazione di mense e palestre. Rispondiamo ancora una volta con i fatti all'immobilismo di questa amministrazione regionale fallimentare. Attendiamo un piano straordinario per contrastare l'inadeguatezza del sistema di trasporto scolastico e per assicurare il rispetto dei protocolli anti Covid all'interno degli istituti campani. La nostra strada è diversa, è quella dell'azione". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.(Ren)