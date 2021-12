Torino: stretta sulla movida, divieto di vendita di alcolici d'asporto dalle 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalla prima riunione del tavolo sulla movida parte il primo provvedimento stringente nei confronti delle piazze più complicate rispetto alla gestione del divertimento giovanile in Città. A partire dal 1 dicembre la vendita per l'asporto delle bevande alcoliche sarà vietata dalle 21 alle 3 nelle zone di Vanchiglia, San Salvario, piazza Vittorio e nel centro città. Un provvedimento più duro rispetto all'ultimo firmato dalla ex sindaca Chiara Appendino, che aveva invece messo il blocco alla vendita dalla mezzanotte. L'ordinanza arriva all'indomani dell'ok del Consiglio Comunale alla delibera per il riconoscimento del debito fuori di bilancio relativo alla sentenza con cui l'amministrazione è stata condannata a pagare 1 milione e 200 mila euro per il risarcimento dei danni legati alla movida di San Salvario, a seguito dell'esposto di 29 residenti. (segue) (Rpi)