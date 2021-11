Campania: Gallo (M5s), aumentano fondi per il Sud ma classe dirigente non è all'altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro evidenziato dallo Svimez sul trasporto pubblico nel mezzogiorno è penoso, ancora peggio nel divario con il nord del Paese". Lo ha dichiarato il deputato del M5s Luigi Gallo: "L' incremento da 1,3 miliardi di euro del fondo ordinario come i 209 miliardi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conquistati da Conte non bastano. E' un problema di management , dei dirigenti pubblici e della politica locale che non ha capacità progettuale e di visione e non fa rete. Finché i trasporti pubblici verranno utilizzati come strumento di potere e come strumento politico in Regione Campania facendo cadere le colpe sui cittadini o sui lavoratori si vedranno ben pochi risultati. Almeno tutti devono sapere che le risorse aumentano". (Ren)