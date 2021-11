Credito: trent'anni di fondazioni di origine bancaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trentennale delle Fondazioni si è aperto oggi con un evento a Roma dal titolo "30 come noi. Generazioni in dialogo", che è stato l'occasione per raccontare i valori, la visione e il contributo di innovazione che le Fondazioni hanno dato al Paese in questi trent'anni. L'evento ha visto una serie di dialoghi tra due generazioni. Da un lato, Giuseppe Guzzetti, già presidente di Acri, Elena Cattaneo, senatrice a vita e scienziata, Gherardo Colombo, presidente onorario di Resq, Francesco Profumo, presidente di Acri. Dall'altro 4 giovani "compagni di strada", che stanno realizzando alcuni progetti con le Fondazioni: Giuseppe Politanò, Centro Polifunzionale Puglisi - Fondazione Con il Sud; Cristina Malegori, Progetto Violin - Ager, Agroalimentare e Ricerca; Enrico Casale, Associazione Gli Scarti - Per Aspera ad Astra; Diana Giudici, Progetto VenTo - Politecnico di Milano. In occasione del trentennale, Acri e le Fondazioni associate hanno dato vita al progetto "30 Come Noi": una web-serie composta da interviste a ragazzi e ragazze trentenni, protagonisti dei progetti promossi o sostenuti dalle Fondazioni. Ciascun episodio presenta un intervento realizzato in un ambito specifico: dalla ricerca alla cultura, dal sociale all'ambiente, dall'istruzione alla musica. I protagonisti dei video raccontano i progetti, ma soprattutto i valori che li hanno ispirati e che condividono con le Fondazioni, oltre alle loro aspirazioni, le loro idee e la loro visione del futuro del Paese. (Com)