Torino: dal 2 dicembre mascherine anche all'aperto nelle aree di assembramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indicazione è prevista in quelle vie e in quei luoghi dove il flusso e la presenza di persone rischia di non consentire il mantenimento della distanza di sicurezza. Nelle aree più affollate in questo periodo dobbiamo essere responsabili, attraverso comportamenti individuali motivati da prudenza e cautela”. Lo Russo ha concluso dicendo che "l'assessore Gianna Pentenero, con gli uffici comunali competenti, stanno predisponendo i dettagli dell’ordinanza inclusi gli orari. (segue) (Rpi)