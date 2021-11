Recovery: Bellanova, banco di prova Pnrr è qualità complessiva processo e riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il banco di prova del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "sarà nella qualità integrata del processo e nella messa alla prova delle riforme varate, così come nella promessa attesa di un vero e proprio cambio di passo: nell'allargamento della base produttiva e dell'occupazione di qualità; in una maggiore e più qualificata presenza delle donne e delle nuove generazioni nel mercato del lavoro; in una maggiore e più qualificata rete di servizi nelle città e sui territori; in una capillare rete infrastrutturale al servizio dello sviluppo territoriale e della comunità nazionale; in maggiori e più efficaci servizi di mobilità sostenibile e integrata a effettiva garanzia degli stessi diritti di cittadinanza in ogni area del Paese; nella capacità di tradurre la sostenibilità nel suoi pilastri: sociale, ambientale, economico". Lo ha sottolineato la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, nel messaggio di saluto in occasione dell'appuntamento conclusivo "Road to 2022" del Progetto divulgativo e informativo "Next Generation EuEuroPA Comune", promosso dal Centro Studi Enti Locali in collaborazione con l'Università di Pisa, dipartimento di Economia e Management, patrocinato dal Parlamento europeo, dalle regioni Lazio, Piemonte, Toscana e dall'Assemblea Regionale Siciliana. (segue) (Com)