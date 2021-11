Imprese: Mipaaf, attivi gli acceleratori di impresa “Rete del mare” per la piccola pesca artigianale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’attivazione dei cinque acceleratori d’impresa rappresenta uno strumento utile e necessario per le piccole aziende artigianali della pesca. Garantire un adeguato supporto imprenditoriale attraverso l’erogazione di servizi ed attività di networking è un aspetto fondamentale per far crescere le imprese ed accompagnarle verso quel processo di maturazione che potrà garantire maggiore business e sostenibilità ambientale”, ha dichiarato il sottosegretario Francesco Battistoni. In particolare, il network degli acceleratori fornirà supporto quotidiano su numerosi ambiti specifici di intervento: organizzazione d’impresa, diversificazione delle attività, aggregazione e integrazione di filiera, innovazione tecnologica, promozione e tutela commerciale, finanziamenti, sostenibilità ambientale e formazione professionale. Per dare ulteriore impulso alla crescita del comparto, gli acceleratori attiveranno 10 programmi di affiancamento consulenziale, che saranno realizzati attraverso 40 incontri in presenza con operatori ed esperti di settore. (Com)