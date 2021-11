Scuola: Bianchi, presentiamo piano da 5 miliardi e 210 milioni, attenzione sugli asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di 5 miliardi e 210 milioni che "facciamo partire oggi ha come destinatari Comuni, Province e Città metropolitane e tiene conto della capacità e del ruolo programmatico delle Regioni". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, presentando oggi alla stampa le prime misure del Pnrr (i bandi annunciati entro novembre) relative al settore dell'istruzione. Bianchi ha precisato come il piano sia frutto di un'azione di sistema, che ha concentrato la propria attenzione sul sistema "a partire dagli asili nido, per non permettere che siano frutto di disuguaglianze". "Investire su questo significa investire sulla democrazia del nostro Paese", ha concluso. (Rin)