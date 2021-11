Scuola: Carfagna, piano testimonia impegno per riduzione divario Nord-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo piano "testimonia la sincerità dell'impegno del governo Draghi a favore della riduzione dei divari territoriali". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, presentando oggi alla stampa le prime misure del Pnrr relative al settore dell'istruzione. La scuola rappresenta la prima azione volta al "recupero dei divari territoriali tra Nord e Sud", ha proseguito, e questo piano destina il 50 per cento circa delle risorse al Mezzogiorno, in un settore che "incide non solo sulla qualità dell'educazione e della formazione, ma anche sulla possibilità delle donne di trovare e mantenere un impegno professionale". Carfagna ha sottolineato che questi fondi riusciranno a garantire anche il tempo pieno, che "al Nord è un diritto e al Sud un miraggio". (Rin)