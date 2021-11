Torino: assessore all'Internazionalizzazione, in Regione filiera aerospazio completa e unica nel panorama internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiera piemontese dell'aerospazio è completa e unica nel panorama internazionale. E questo evento è la vetrina giusta per mostrare queste potenzialità. Lo ha affermato l'assessore all'Internazionalizzazione del Piemonte Fabrizio Ricca, nel discorso di apertura dell'Aerospace Defense Meetings che si sta svolgendo all'Oval di Lingotto. "La Regione lavora da anni in questa direzione - ha continuato Ricca -. Vediamo l'aerospazio come un settore strategico di rilancio". (Rpi)