Sud: Carfagna, ministero al lavoro per favorire sviluppo e riduzione divari

- Il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, è intervenuta oggi in un'audizione in commissione Politiche dell'Ue per informare riguardo lo stato di attuazione del Pnrr con riferimento agli impegni per il Mezzogiorno. Carfagna ha spiegato che "l'attività che il ministero sta svolgendo rispetto al Pnrr segue tre filoni fondamentali: la programmazione e l'attuazione degli interventi della missione 5 componente 2 per la coesione territoriale, il monitoraggio e la difesa della quota per il Mezzogiorno, e lo sviluppo di meccanismi che rendano possibile l'assorbimento degli investimenti". "Le misure di mia competenza vedono 2 miliardi e 625 milioni, di cui un miliardo e 975 milioni dal Pnrr e 650 milioni dal Fondo complementare", ha proseguito il ministro, che ha rassicurato sul rispetto delle scadenze previste per questo anno. Carfagna ha sottolineato i principali interventi messi in campo dal governo, primo su tutti la riforma per le zone economiche speciali (Zes), che ha visto l'introduzione di agevolazioni fiscali intensificate con l'innalzamento fino a cento milioni del credito di imposta, e il dimezzamento dei tempi per autorizzazioni, licenze e concessioni. Questa riforma, ha chiarito, è stata accompagnata dal "dl Recovery, che ha introdotto lo sportello unico digitale, che sarà operativo in pochi mesi". Carfagna ha poi sottolineato la conclusione, insieme al Mims, di un lavoro da 630 milioni del Pnrr per realizzazione del primo piano di infrastrutturazione delle Zes. (segue) (Rin)