Lavoro: Cda Cnr conclude processo stabilizzazione precari con assunzione di altri 328 ricercatori e tecnologi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso che ha portato alla conclusione del processo di stabilizzazione è risultato molto difficoltoso proprio per la scarsità complessiva dei trasferimenti statali che negli ultimi anni hanno inciso profondamente sui complessivi equilibri economico finanziari e che solo recentemente sembrano essere in controtendenza. Nelle more di una più precisa definizione delle risorse utilizzabili e dei delicati conteggi inerenti la sostenibilità finanziaria complessiva, il Consiglio di amministrazione ha comunque deliberato nelle ultime adunanze i passi necessari per arrivare a questa soluzione. La delibera di oggi è quindi la conclusione di un percorso non facile, portato avanti negli ultimi due mesi e frutto di una visione strategica che riconosce il valore di un capitale umano altamente specializzato su cui l’Ente ha potuto contare negli anni, in ogni campo del sapere. Prosegue senza sosta l’intenso lavoro del Consiglio di Amministrazione per favorire lo sviluppo di un piano strategico con il coinvolgimento della rete scientifica e per la normalizzazione della struttura del bilancio dell’Ente con l’obiettivo della sostenibilità economica. (Com)