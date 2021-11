Campania: Borrelli, ora divieto cumulo vitalizi e stop reversibilità a congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti che sia prevalsa la linea del no alle assunzioni di parenti negli uffici di collaborazione del consiglio regionale. Ha prevalso il buonsenso dopo che il Mattino ha sollevato pubblicamente il caso. Adesso ci auguriamo che il prossimo passo sia approvare la norma che prevede il divieto di cumulo dei vitalizi (previsti fino al 2015) e lo stop alle reversibilità per i congiunti. Per essere di nuovo credibile la politica deve dare l'esempio". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)