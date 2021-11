Torino: Mulè al comando Legione Carabinieri, solidarietà all'Arma e a famiglia brigadiere Sabbatino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Esprimo profonda solidarietà al brigadiere capo dei carabinieri Maurizio Sabbatino, alla sua famiglia e all'Arma dei Carabinieri per l'ignobile aggressione di ieri sera a Torino". Lo ha affermato il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, rivolgendosi al generale di divisione, Aldo Iacobelli, comandante della Legione dei Carabinieri di Piemonte e Valle d'Aosta nel corso di una visita al Comando della Legione a Torino, dove si è recato per manifestare la sua vicinanza all'Arma dopo il ferimento del militare durante una rapina lunedì 29 novembre. "Ringrazio fortemente tutti gli uomini e le donne in divisa per il lavoro che ogni giorno svolgono con dedizione e professionalità al servizio dei cittadini e del Paese", ha aggiunto Mulè che ha concluso: "Al Brigadiere Capo Sabbatino gli auguri di pronta guarigione e la totale vicinanza delle istituzioni". (Rin)