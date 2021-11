Campania: Anbi, livelli idrometrici fiumi Garigliano, Volturno, Sarno e Sele in netto aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, nella giornata di ieri, si sono registrati- rispetto al 22 novembre scorso, 27 incrementi dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 2 cali e nessuna invarianza, con i valori delle foci condizionati da marea in crescita, lontana dal picco di alta e mare poco mosso. Rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi Garigliano, Volturno, Sarno e Sele risultano in netto aumento. I dati idrometrici di ieri, nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio, vedono livelli superiori per i fiumi Sele, Volturno e Garigliano in tutti gli 8 idrometri considerati posti lungo i tre corsi d’acqua. Volturno in piena rilevante a Capua, dove ha raggiunto alle ore 4 di ieri i 583 centimetri sullo zero idrometrico. Piena anche per il Sele che ad Albanella alle 10 di ieri ha toccato i 400 centimetri sopra lo zero idrometrico. I volumi del lago di Conza della Campania si confermano in ripresa mentre tornano a crescere gli invasi del Cilento. E’ quanto è emerso dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro funzionale Protezione civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e, per il lago di Conza, dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia. (Ren)