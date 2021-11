Droga: spacciavano in Penisola Sorrentina, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state arrestate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito di un'inchiesta sullo spaccio di droga in Penisola Sorrentina 5 persone, residenti nei comuni di Torre Annunziata e Piano di Sorrento. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, avrebbero permesso di far luce su una fitta rete di spaccio che avrebbe garantito l'approvvigionamento dello stupefacente a numerosi consumatori della Penisola Sorrentina, tra cui imprenditori e liberi professionisti. La droga, per lo più marijuana e cocaina, sarebbe stata recapitata ai clienti da parte di alcuni degli indagati che si sarebbero recati abitualmente nei comuni della Penisola Sorrentina. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, le indagini avrebbero permesso di documentare le attività illecite poste in essere da ciascuno degli indagati, da chi provvedeva all'approvvigionamento della droga a chi intratteneva rapporti diretti con i consumatori e chi consegnava materialmente la sostanza stupefacente agli acquirenti. (Ren)