Caserta: sequestrati oltre 1000kg di buste con plastica non conforme

- La Polizia municipale reparto di Tutela Ambientale, in sinergia con l'arma dei carabinieri reparto Forestale, hanno individuato nel comune di Carinaro, in provincia di Caserta, una grande fabbrica di buste che effettuava la propria produzione con plastica non conforme agli standard imposti dalla normativa vigente, sia per qualità della materia sia per lo spessore del prodotto finito. In seguito al blitz, gli agenti della Locale e i militari dell'Arma hanno sequestrato oltre mille chili di merce inquinante e multato il titolare dell'attività illecita per un importo di 5 mila euro.(Ren)