Green pass: Lamorgese, controlli più serrati

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato in videoconferenza i prefetti e i questori dei capoluoghi di regione per dare indicazioni sulla programmazione dei servizi finalizzati ai controlli sul possesso del “green pass” dopo l’entrata in vigore del decreto legge numero 172/2021, che prevede nuove e più stringenti misure per contenere la diffusione del Covid-19. E' quanto si legge in una nota del Viminale. Alla riunione hanno partecipato, in presenza, il capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, e il vicecomandante della Guardia di finanza, Giuseppe Vicanolo. Le indicazioni emerse nel corso dell’incontro verranno ora recepite nei piani territoriali predisposti dai prefetti sentiti i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. “In questa fase ancora molto delicata per la salute pubblica, le Forze di Polizia e le Polizie locali continueranno a dare il massimo e ad agire con responsabilità ma anche con la necessaria fermezza, effettuando controlli più serrati sulla certificazione verde con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone”, ha detto la responsabile del Viminale. “Ho chiesto ai prefetti di coinvolgere tutti i soggetti interessati, raccomandando loro di intensificare il confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli esercenti anche al fine di sviluppare una capillare opera di sensibilizzazione dei propri aderenti”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Com)