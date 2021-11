Vaccino: Figliuolo a Regioni, target circa 400 mila dosi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 al 12 dicembre sono 2,9 milioni le dosi di vaccino da somministrare nel nostro Paese. E' quanto si legge nella circolare inviata alle Regioni dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. Come media nazionale, il documento prevede come target nazionale una media di circa 400 mila inoculazioni al giorno. Più nel dettaglio, 400 mila dal 1 al 3 dicembre, 350 mila il 4 dicembre, 300 mila il 5, 450 mila il 6 e il 7, 300 mila il giorno 8, 450 mila il 9 e il 10, 350 mila l'11 e 300 mila il 12 dicembre. (Rin)