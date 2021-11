Abruzzo: Regione dispone Governance unitaria per attuazione Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale dell'Abruzzo, nel corso della riunione di questa sera, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha disposto la Governance regionale unitaria per l'attuazione del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) 2021-2026 e attività di disseminazione e di sostegno al territorio ed ha approvato il Piano territoriale Pnrr Abruzzo. Tale Governance è descritta nella sua composizione e nelle modalità di funzionamento, nei suoi scopi di supporto al territorio e ai Dipartimento regionali, nelle sue prerogative di monitoraggio, di disseminazione delle informazioni e di ascolto delle amministrazioni e degli stakeholders allo scopo di formalizzarne l'organizzazione per dar luogo, in modo coordinato ed unitario, alle azioni di attuazione della semplificazione e di monitoraggio dei target, mediante il supporto dei 33 esperti. Il riparto delle risorse per il conferimento di incarichi collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Pnrr ha destinato all'Abruzzo 10milioni 551 mila euro. (Gru)