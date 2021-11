Torino: carabiniere accoltellato mentre tenta di sventare rapina, grave in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era libero dal servizio a comprare dei medicinali in una farmacia di corso Vercelli a Torino, quando sono entrati due ladri. A quel punto ha tentato di disarmarne uno e in quel momento sarebbero scattate alcune coltellate. E' accaduto ieri sera nel quartiere Rebaudengo. Ora il brigadiere è all'ospedale San Giovanni Bosco in condizioni molto gravi. Uno dei fendenti avrebbe interessato un polmone e di conseguenza il carabiniere è stato intubato. Sono ancora in corso le indagini per capire cosa è accaduto. (segue) (Rpi)