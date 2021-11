Torino: l'Unione Industriali valorizza i musei d'impresa nel XX anniversario della settimana Cultura d'impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande vantaggio in termini di marketing territoriale, turismo industriale e, in generale, di competitività. Con queste parole il presidente dei Servizi e Terziario Innovativo (Seti) Maurizio Bazzano riassume il valore dei musei d'impresa, che sono stati al centro della Masterclass organizzata dall'Unione Industriali in occasione delle celebrazioni del XX anniversario della settimana della Cultura d'impresa di Confindustria. L'incontro finale del progetto si è svolto ieri nel tardo pomeriggio alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Tra i protagonisti coinvolti in questa iniziative ci sono stati il museo Lavazza, l'heritage lab Italgas e il museo della scrittura di Aurora. (segue) (Rpi)