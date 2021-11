Scuola: Bianchi, piano da cinque miliardi, di cui tre ad asili e scuole dell'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Istruzione Patrizio Bianchi ha presentato oggi, insieme al ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, e al ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, il piano per l'istruzione da cinque miliardi. Tre miliardi andranno ad asili (2,4 miliardi) e scuole per l'infanzia (600 milioni), 400 milioni saranno destinati alle mense e 300 al potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola. Ottocento milioni andranno alla realizzazione di 195 nuove scuole che, ha spiegato Bianchi, "dovranno diventare il parametro per tutte le altre", mentre 710 milioni serviranno alla messa in sicurezza delle scuole esistenti. (Rin)