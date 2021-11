Torino: l'assessora ai Sistemi Informatici su attacco hacker, creeremo squadra emergenziale e ci rivolgeremo a terze parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo in mente tre interventi per difenderci dai prossimi attacchi informatici. L’analisi e l’individuazione di una configurazione compartimentale di rete, in modo tale da sezionare ulteriormente l’infrastruttura di fronte a eventuali nuovi attacchi; la redazione di un piano operativo di emergenza con una squadra operativa e pronta al bisogno e l’utilizzo del supporto di terze parti sulla cyber security. Lo ha affermato l’assessora ai Servizi Informatici di Torino Gianna Pentenero in Consiglio comunale, rispondendo ad una richiesta di comunicazioni sull’attacco hacker che ha colpito i servizi comunali lo scorso 15 novembre. “Ci sono 250 postazioni infette ancora in fase di reinstallazione - ha continuato Pentenero-. E sono ancora in corso le analisi per capire chi sono i responsabili e quali sono state le modalità di diffusione del ransomware. Abbiamo fatto le denunce agli organi competenti, ovvero il Garante della Privacy e la Polizia Postale. Saranno necessari 500 giorni lavorativi per rispondere all’attacco e ripristinare l’operativa dell’ente”.(Rpi)