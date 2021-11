Covid: Decaro (Anci), obbligo mascherina all'aperto in alcune zone centrali di Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bari, in alcune zone centrali della città, "introdurremo l'obbligo di mascherina all'aperto". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) Antonio Decaro, intervenendo a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. Decaro ha chiarito come l'obbligo non verrà esteso a tutta la città, a meno che non ci sia una necessità. Per questo, si tratta adesso di "stabilire le vie e le piazze" e organizzare il controllo con Prefettura e forze dell'ordine. (Rin)