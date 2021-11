Piemonte: attivazione super hub in ogni Asl per campagna terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno attivati dei super hub in ogni Asl e inoltre verranno rimessi in piedi gli hub delle strutture socio sanitarie, socio-assistenziali private, private e aziendali. Queste alcuni dei provvedimenti presi dalla Regione Piemonte per affrontare la campagna per la terza dose del vaccino Covid. Ad annunciarlo il presidente della Regione Alberto Cirio in un punto stampa convocato nel Palazzo della Regione. "Ci sarà anche un maggiore coinvolgimento dei medici di famiglia e delle farmacie e dei nuovi open day su prenotazione per dei target specifici", ha concluso Cirio. (Rpi)