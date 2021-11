Vaccino: il Piemonte supera quota 7 milioni di somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le 23 mila 413 dosi inoculate nella giornata di ieri, il Piemonte ha superato le 7 milioni di somministrazioni del vaccino Covid. Lo ha annunciato l'Unità di crisi della Regione Piemonte. Ieri la Regione ha inoculato 19 mila 172 terze dosi e fino ad ora ha utilizzato il 97,6 per cento delle dosi disponibili. Ma entro il 31 dicembre è previsto l'arrivo di oltre 500 mila dosi. Per chi ha il Green Pass in scadenza a causa della riduzione di validità da 12 a 9 mesi, dal 1 dicembre ci sarà l'accesso diretto ai centri vaccinali a chi ha il Green Pass in scadenza entro le 72 ore successive. (Rpi)